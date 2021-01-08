粉嶺工業地截標收8份標書　估值最高13億　長實、信置入標

粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地今日（8日）中午截標。地政總署公布，該地皮共收8份標書。遞交標書的財團包括佳長實集團（1113）、信和置業（0083）、億京、佳明集團（1271）、嘉華國際（0173）、建業實業（0216），另有2間為未知名財團。

億京代表。

億京發展及策劃發展總監楊柏軒表示，該集團獨資入標，又指集團具有發展工業項目的經驗，若中標或發展數據中心，又認為疫情影響力出價。

上述項目地盤面積約43,357平方呎，最高可建樓面面積約216,787平方呎，規定作工業用途，可作倉庫及附屬辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心、影音錄製室、媒體設計及媒體製作及實驗室、檢查及測試中心等。

根據賣地章程，中標者須提供具122個車位的公眾停車場，整個發展項目雖然可分拆出售，但公眾停車場部分則須整個出售。項目發展期止於2026年9月30日。

預計每呎樓面地價3000至6000元

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，考慮到地皮用途廣泛，以及現時市場對數據中心用地的需求，預計上述工業地估值約11億元。

綜合資訊，市場預計上述地皮每方呎樓面地價介乎3,000至6,000元，估值約6.5億至13億元。

中國移動去年7月56億奪沙田工業地 創最貴紀錄

近年市場對工業地皮需求上升。翻查資料，中國移動於去年7月以56億元投得沙田松頭下路與桂地街交界工業地，每方呎樓面地價5,967元，較估值上限高出約49.2%，成為歷來最貴工業用地。