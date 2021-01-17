啟德MONACO今賣145伙　首6小時全數單位沽清

今年頭炮新盤、會德豐旗下啟德MONACO，今日下午1時進行首輪銷售，涉及145伙，開放式單位折實售價最平596.6萬元起。項目昨午5時截止認購，累收約3,727票，超額認購近25倍，創同區三年內新高。

【18:55】項目首批145伙全數沽清

市場消息指，截至傍晚7時前，即開售約六小時，首批145伙全數沽清。

【17:40】項目暫沽出100伙

市場消息指，截至下午約5時40分，項目暫沽出100伙，佔可供銷售單位近69%。

【17:00】三房大單位已沽清

項目開賣首三小時，已售出逾半數單位，其中三房大單位已沽清，包括762平方呎的2A座A室，以及673平方呎的2A座E室。而第一組買家已完成揀樓，並錄多組大手入市個案，包括兩組買家「一客三食」。

其中一組買家斥資3790.2萬元購入兩伙三房及一伙兩房單位。另一組大手買家亦斥資2470.4萬元購入一伙開放式、一伙一房以及一伙兩房單位。另有6組買家購入兩伙。單計大手買家入市已合共涉資逾2.2億元，套現逾9億元。

【16:00】美聯：大手買家「一客三食」

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，有大手買家「一客三食」，涉資約3,600萬元，該買家來自新界區，購入兩伙三房及一伙兩房單位，打算作自住及投資。布少明又指，估計MONACO日後項目呎租可達約45至50元水平，回報率約2.5厘。

【13:45】黃光耀：或短期加推

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今日岀席率約有八成或以上，很大機會即日沽清首批145伙，如銷情理想，會短期內加推，或有5%加價空間。

【13:15】逾數百名準買家及代理排隊

項目售樓處設於尖沙咀海港城港威大廈二座，就現場所見，下午1時15分左右，大約有逾數百名準買家及代理在場等候報到及揀樓，人龍伸延至商場外，並出現蛇餅。

【13:10】中原：八成用家 換樓客居多

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年頭炮新盤MONACO今天首輪推售145伙，本公司買家出席率約八成，當中九龍區佔五成，港島區三成，新界區兩成，買家以用家為主，佔約八成，以換樓客居多，其餘兩成為投資客，有數組客戶有意入市兩伙，料首批145個單位可順利沽清。

陳永傑稱，疫情下，新盤每輪賣樓量減低，以減少人流，賣樓需分多輪進行，推售需時。他又指，本月樓市氣氛好壞參半，二手交投雖造好，形成小陽春格局。惟本港疫情起起落落，影響新盤推售步伐。計及日出康城新盤，料本月一手成交量錄約1,500宗。

逾五成屬兩房戶 折實售596萬起

MONACO首輪推售145伙，包含開放式至三房，包括14個開放式、21個一房、80個兩房及30個三房單位，以最高20.5%折扣計算，折實售價為596.6萬至1,888.7萬，折實呎價20,368元至25,708元，折實價計，市值16億元。