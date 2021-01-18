前上市公司高層2.35億購山頂La Hacienda洋房　一招慳稅2200萬

有原本持有南區豪宅Belgravia單位的內地客，透過「甩名」自製首置名義，再入市山頂加列山道La Hacienda洋房，成功慳稅逾2,200萬元。

去年11月，監警會委員、匯賢智庫成員關治平以2.35億元沽出山頂豪宅La Hacienda 3號洋房，成交呎價約67,978元。新買家為李卓霏（LI TRACY ZHUOFEI），當時交易涉及稅款約998.75萬元，相等於樓價4.25%，反映李氏是以首置名義入市。

買家丈夫為博士蛙非執董

但原來李卓霏本身已持有南區豪宅Belgravia一伙高層B單位，約於2011年以9,880萬元購入，而毗連的A單位則由李曙軍（LI SHUJUN）以8,120萬元購入，二人為夫妻關係，李曙軍亦為前上市公司博士蛙的非執行董事、及上海私募基金摯信資本的創辦人。

赤柱南灣道57號豪宅Belgravia。（代理提供相片）

甩名後再以首置名義購山頂洋房

據土地註冊處資料，上述原由李卓霏持有的Belgravia高層B室，於去年11月初以7,293萬元易手，新買家為李曙軍，成交價較購入價低約26.2%或2,587萬元。市場人士估計，此成交屬內部轉讓，目的是「甩名」製造首置名義，避開15%的雙倍印花稅。

若然李卓霏在持有其他物業的情況下再入市，需支付樓價15%的稅款，即約3,525萬元，現在成功避稅，再扣除Belgravia單位內部轉讓涉約280萬元稅，即實際慳稅逾2,200萬元。