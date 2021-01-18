前包山王黎志偉攀如心廣場籌款　華懋：目前捐款已近570萬

下肢癱瘓的攀石運動員、前包山王黎志偉於上周六（16日）在華懋集團總部、新界最高的建築物如心廣場進行「城市攀登300+」挑戰，最終完成超過250米的高度，成為首位攀爬摩天大廈的輪椅運動員。

是次活動由Ignite Community Services主辦，華懋集團合辦。華懋除支持活動的籌組工作外，亦承諾以配對捐款方式，捐出與籌集善款相同的金額，目標配對捐款總額為300萬港元，市民可在2月6日前捐款。截至今日（18 日）止，所收捐款額已超過280萬港元；連同集團的配對捐款，即目前善款已近570萬港元。

是次捐款的指定受惠項目為香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）矯形及創傷外科學系「Get Up and Walk」 項目，用作推展機械腳復康計劃、臨床服務及研究工作，以協助失去活動能力的脊髓損傷患者復健。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，藉支持今次公益創舉，集團希望與黎志偉攜手勉勵港人堅毅不撓、接納多元和共融，團結一心，迎難而上。他重申，集團自去年底重塑企業品牌後，銳意創造「Places with Heart」，在不同的業務項目創造社會價值，藉以促進傷健和長幼共融，協助弱勢社群改善生活。