啟德MONACO本周四賣133伙　代理送STEM課程資助優惠

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-19 15:45

會德豐旗下啟德MONACO將於本周四（21日）推售133個單位，其中，包括13伙招標單位。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目截至昨晚（18日）收逾1,000票，他預計連同復活票，今日有望累收逾2,000票。

MONACO 2期仍待批預售

他續指，對銷情有信心，如次輪銷售單位全數沽清，將盡快啟動第三輪銷售，最快下周推售。項目在上周日（17日）推售145伙，全數沽清，當中七成為用家，三成為投資者。至於MONACO 2期仍等待批出預售樓花同意書。

此外，中原地產將為MONACO的買家提供租轉買優惠，若於本周四經該行入標，並成功中標的首5名租轉買客戶，可獲價值5,000元的STEM 課程資助，總值2.5萬元。

左至右為：會德豐地產總經理（市務）陳惠慈、中原地產九龍董事劉瑛琳、會德豐地產常務董事黃光耀、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘。

澳南CAPRI沽出最後一幢洋房

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指出，集團今年一月已售約10個貨尾單位，分布於不同項目。今日最新成交為將軍澳CAPRI 5號洋房，面積1,988平方呎，成交價4,992.3萬元，呎價25,112元，屬項目最後一伙單位。

集團目前在將軍澳南，尚餘MONTEREY的部分單位仍未出售。此外，屯門NAPA今日亦錄一宗三房戶成交。

對於樓市走勢，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然第四波疫情且進且退，但不減市民對置業的需求，十大屋苑成交量較上月升近一倍，一月份一手成交量亦逾560宗，反映於量寬及低息環境下，物業剛性需求強烈，認為樓市小陽春已經形成，估計一月份一手成交可達1,500宗。

↓MONACO示範單位圖輯↓