多盤混戰｜MONACO明次輪賣133伙　LP10本周末首推179伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-20 20:08

多個新盤同步推出，其中，上周日首度開賣的會德豐旗下啟德MONACO，明日（21日）接力次輪推售133伙，其中13伙招標出售，其餘120伙以價單形式推售，折實平均呎價24,216元。據市場消息指，項目今日截票，累收近2,270票，超額認購近18倍，當中近九成為向隅客，另逾一成為新入票人士。

LP10周六首度開賣179伙

至於另一大盤、由南豐及港鐵（0066）合作的日出康城LP10，將於本周六（23日）首輪銷售179伙，入場單位為1B座2樓D室，面積485平方呎，屬兩房間隔，折實售價699萬元，折實呎價14,412元。截至今日晚上8時，已累收超過4,300票。

貨尾亦加入戰團。恒地（0012）旗下大角咀利奧坊．曦岸，亦定於本周六推售28伙貨尾，與LP10同日發售。該批單位的折實售價介乎506.757萬至647.466萬元，折實呎價由22,978元至26,440元。

THE CAMPTON本周日賣84伙

此外，萬科香港旗下長沙灣THE CAMPTON今日上載最新銷售安排，於本周日（24日）推售84伙。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，周日賣的84伙，涵蓋開放式至3房戶，以最高折扣優惠16%計算，折實售價由595.8萬至1,337.2萬元，折實呎價由18,868元至23,085元。

新地兩盤周六發售 涉及8伙

另外，其他零星貨尾單位，還包括新地（0016）旗下將軍澳海天晉，於本周六推售6個分層單位，同系的將軍澳天晉 IIIA亦於同日以招標形式推出5號及6號洋房，面積同為1,594平方呎。

嘉華（0173）旗下的大埔白石角嘉熙，於本周六賣3伙分層單位；鷹君集團旗下白石角朗濤推出5伙分層單位單位招標，招標日期由本周日起。