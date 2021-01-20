美聯：失業率創新高無礙樓市向上　料今年樓價升至少5%

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-20 17:59

踏入2021年，新盤及二手交投轉旺，出現「陽春早現」的局面。美聯物業住宅部行政總裁布少明預料，今年樓價平穩發展，有5%以上的升幅。如未來中港重新恢復通關，「北水南調」，特別看好豪宅市場及1,000萬以下的細價樓，或最多可升10%。

布少明指，樓市小陽春一般在新年後才出現，惟今年購買力提早爆發，買家於農曆新年前已於二手樓市「尋寶」，同時發展商積極推盤，今年頭炮新盤開紅盤，一二手交投轉活。布少明估計，首季一二手交投俱升，估計首季新盤銷售量或升至5,000伙，有望挑戰七季新高；首季二手成交量料升至1.3萬宗，或創九年同期高位。

布少明估計首季新盤銷售量或升至5,000伙，有望挑戰七季新高。（資料圖片）

35個屋苑交投連續兩周逾百宗

據該行及綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，單計今月首19日已有約600個新盤單位成交，相信全月一手銷售量有望達1,500伙，較去年同期的1,177宗升逾27%。

至於二手方面，全港35個大型屋苑的交投連續兩周企穩逾100宗水平，以今年1月首三星期合計，共錄312宗成交，較去年同期急增近九成，亦是近八年同期最旺。布少明預期，整個1月份的二手成交量有望升至4,500宗，創出七個月新高，為自2015年後二手最暢旺的1月份。

失業率創16年新高 未對樓市構影響

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，雖然失業率創16年新高，然而未有對樓市造成很大的影響。據政府統計處2016年中期人口資料，本港自置家庭中沒有按揭供款的比率為65.7%，不少業主沒有供樓的壓力，即供未供斷，目前息率仍低企，故沒有大幅度減價沽貨的誘因。

不過租金受影響較明顯，去年租金跌幅為5.8%，不少業主可能需要減租吸引租客。

美聯物業住宅部行政總裁布少明（左）預料，今年樓價平穩發展，有5%以上的升幅。旁為劉嘉輝。

至於供應層面方面，劉嘉輝指，綜合18/19、19/20及20/21三個財政年度的私人房屋土地（包括鐵路物業發展項目、市建局項目、政府賣地、私人發展及重建項目），近三年平均總供應量僅約1.32萬個，若與11/12至17/18的七個財政年度的每年平均約2.01萬個供應相比，大幅減少約34%。

至於每年私樓落成量，美聯預測2020年至2024年五年平均每年落成約1.8萬個。布少明展望，今季有機會登場的全新盤單位總數約8,850伙，以啟德及觀塘的2,353伙居首；其次是沙田及馬鞍山的1,691伙；元朗的1,046伙則佔全港第三。