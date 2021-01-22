啟德MONACO盡推91伙標準單位　折實售667萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-22 20:04

會德豐旗下啟德MONACO在上周日（17日）及昨日（21日）進行首兩輪銷售，共售出275伙，佔可發售單位278伙近99%，套現逾32億元。發展商今日（22日）隨即上載5號價單，盡推餘下所有標準單位，涉91伙，折實售價由666.7萬至1,927.4萬元，折實呎價由23,538元至28,648元，折實平均呎價25,175元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，短期內將公布最新銷售安排，撇除座向、景觀、樓層等因素，較上一張價單折實均價24,409元，輕微加價約1.5%。

整批單位可套現約16億

91伙的實用面積由280至727平方呎，當中包括7個開放式、14個一房戶、10個2房戶、39個3房戶。價單售價由838.6萬至2,424.4萬元，呎價由29,608元至36,033元。

而最平一伙為2B座20樓F室，面積280平方呎，屬開放式間隔，價單定價838.6萬元，折實售666.7萬元，折實呎價23,811元。黃光耀預料整批單位可套現約16億元，折實約13億元。

1伙特色單位將以招標形式發售

而項目僅有1伙的特色單位將考慮以招標形式發售，單位為A座38樓A室，面積1,394平方呎連779平方呎天台，屬四房兩套間隔。

至於售出的275伙，黃光耀表示，成交的平均售價逾1,176萬元，成交呎價24,370元，售價由596.6萬至2,120萬元，呎價由21,264元至27,822元。

黃光耀續指，連同集團其他項目，今年首月累沽出逾285個單位，套現逾36.8億元。