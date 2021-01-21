啟德MONACO次輪銷售133伙　傳已沽出129伙套現16億元

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-21 20:55

會德豐旗下啟德MONACO今日展開次輪銷售，涉及133伙，包括13伙招標，以及120伙以抽籤形式出售。項目昨（20日）截票累收近2,270票，超額近18倍。今午3時開始登記及揀樓，售樓處現場有逾百名準買家及代理等候，不過，場面未有如上周日首輪銷售般墟冚。

【20:45】傳已沽出129伙

市場消息指，項目截至晚上8時半左右，已售出129伙，單日套現近16億元。

連同上週日，兩輪銷售合共售出274伙，佔發售單位278伙近99%，套現逾32億元，單位平均售價近1,175萬元，平均成交呎價24,364元。

【19:00】項目暫沽出93伙

市場消息指，截至今日晚上7時許，即開售約四小時，項目暫沽出93伙，佔可供銷售單位的78%。其中，買家之一的鄧小姐，為啟德OASIS KAI TAK的業主，今日再度與家人入市，買入MONACO三房作長線投資。

【17:00】美聯：大手客擬2500萬買兩伙

美物業住宅部行政總裁布少明表示，有大手客打算買入兩伙兩房戶，料涉約2,500萬元，作長線收租之用，預料可獲約2.5厘租金回報。至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一二手俱旺，樓市小陽春已形成，新盤貨尾銷售理想，新界兩盤接力開售，料本月一手成交達1,500宗。

【16:20】 三房單位已沽清

開售大約30分鐘，今批單位的所有三房戶型已沽清。

【16:00】準買家吳先生：中國始終係強國

準買家吳先生相信，本港股市穩健，樓價也不會大跌，打算買入一伙自住。在中美貿易戰等因素下，他認為「中國始終係一個強國，好多錢湧入黎香港」。他相信疫情緩和後，中港兩地如恢復通關，將有更多資金流入本港，對香港仍「有信心」，故決定入市。

【15:50】準買家陳生：市區樓買少見少

準買家陳先生指，打算購入一個一房單位，作投資之用，他指九龍「市區樓買少見少」，認為啟德區將來的發展似九龍站圓方的地段，看好該區發展；至於從事外送行業的準買家譚先生，為首置上車客，居於外區，打算購入一個兩房單位作投資。對於近期失業率上升，他表示公司仍在招聘人手，故不擔心樓價下跌。他又認為啟德的地段「比較獨特」，就算樓價下跌，亦可自住。

對於失業率高企，會德豐地產常務董事黃光耀（中間）指、近期股市向好，不少資金流入樓市。

【15:30】會德豐 ：13伙招標單位沽清

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目今日有13伙單位招標，一共接獲31份標書，並已落實13伙全數售出，涉及總金額2.57億元，即平均每伙價值近2,000萬元 。其中，最貴一伙為2A座37樓A室，成交價2,120萬元，呎價27,822元。

黃光耀續指，項目買家中，七成為買家，三成投資者。項目尚餘不足三成單位待沽，料有5%提價空間，將於短期內再推售。對於近期失業率升至6.6%，黃光耀指不擔心影響樓市，因為仍有九成多人有工作，對高收入人士影響不大，加上近期股市向好，不少資金流入樓市。

【15:00】逾百準買家及代理等候登記

從現場所見，有逾百名準買家及代理，在設於尖沙咀港威大廈售樓廠外排隊等候，準備進入售樓廠。

今日推售的133伙，包括13伙招標單位，戶型屬第2A座A室，面積762平方呎，三房一套連工作間及洗手間間隔。至於價單形式推售的120伙，折實平均呎價為24,216元，折實入場價為662.8萬元。