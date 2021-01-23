LP10首輪沽逾98%單位　南豐：原價加推128伙　下周六開賣

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-24 11:41

南豐及港鐵（0066）旗下的日出康城LP10，於今日（23日）首輪銷售179伙，據市場消息指，項目累收票逾5,160張，以首批單位計算，超額認購逾27倍，買家最多可購入4伙。

【16:15】加推128伙 折實均價1.63萬 兩房折實售717萬起

項目首批單位開售約4小時已售逾98%，集團套現近16億元。發展商隨即「添食」加推128伙，並定於下周六（30日）推售218伙，下周四（28日）截收認購登記。

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，為回應市場需求，加推3號價單，涉128伙，間隔由兩房至三房戶。折實售價由716.7萬至1,718.8萬元，折實呎價由14,495元至17,416元，折實均價為16,254元，考慮景觀及座向等因素後，屬原價加推。

戶型涵蓋79個兩房單位、以及49個三房單位，面積由484至1,004平方呎。兩房入場單位為2B座2樓D室，面積488平方呎，售價為901.4萬元，以最高折扣20.5%計算，折實售價為716.7萬元，折實呎價為14,686元。

【16:00】消息指兩房、三房戶已沽清

市場消息指，截至今日下午4時許，項目暫沽出176伙，佔可供銷售單位的98%，其中兩房及三房已全部沽清，尚餘3間四房單位可供選購。

【12:45】傳已售出69伙

據市場消息透露，已有約69個單位被選購，佔可發售單位約44%。

南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎與首批買家及其家人合照，今日首個出售的單位為約2B座高層E室，面積554平方呎。

【12:44】 王小姐斥800多萬購入兩房

居住在觀塘的王小姐是買家之一，在父親協助下成功入市。父親王先生稱，一家居住在觀塘區，是次女兒以首置身份，斥800多萬購入兩房單位自住，他替女兒支付約兩至三成首期，助女兒「容易上車」。

【11:00】中原︰料首輪今日可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信黃昏時間項目能全盤沽清。該行有約8成買家打算買入三房戶，其中有3組大手客欲購入3個三房單位用作自住，其中有較前籌號的客人欲購斥資3,500萬元購入3伙三房戶。另有5至6組大手客打算買入兩房單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，有3組大手客欲購入3伙三房戶。﹙黃皓琳攝﹚

【10:45】美聯：逾10組大手客欲購兩房戶

美聯物業住宅部營運總監張子存表示，LP10反應熱烈，該行客人出席率有約八成，當中六成為九龍客，兩成為香港客，兩成為新界客。另外用家佔比約七成，三成為投資者。

該行有逾10組大手客，以買入兩房單位為主，其中有大手客欲斥1,500萬元買入兩伙兩房單位。

美聯物業住宅部營運總監張子存透露，該行客人出席率有約8成。﹙黃皓琳攝﹚

【9:45】逾百名準買家排隊

從現場所見，已有逾百名準買家排隊等候揀樓，人龍由九龍灣啟匯延伸至祥業街。

今日推售的單位，包括146個兩房、27個三房、6個四房戶，面積由484至1,205平方呎。兩房入場單位為1B座2樓D室，面積485平方呎，以最高折扣20.5%計，折實售價699萬元，折實呎價14,412元。

↓日出康城LP10示範單位↓