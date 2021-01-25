單位直擊｜鯉景灣海景戶690萬開拍　每呎僅1.2萬　同類市值逾千萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-25 14:35

港島大型屋苑有「另類筍盤」推出拍賣。西灣河鯉景灣一個中層兩房單位，將於下月初推出拍賣，開拍底價690萬元，呎價僅約1.2萬元，貼近新界私樓呎價水平。據知，該單位三年前曾發生跳樓命案，故是次開價較網上銀行估價大幅低約35%。

三年前發生命案 銀行估價1068萬

上述單位為鯉景灣逸華閣中層B室，實用面積573平方呎，現況交吉，開價690萬元，呎價約12,042元。從相片可見，單位大廳外連露台，望樓景，而兩房則望鯉魚門方向，享開揚海景。

↓鯉景灣海景凶宅直擊↓

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拍賣行表示，上址為事故單位，三年前曾發生跳樓命案。若撇除凶宅因素，同屋苑座向、面積及景觀相同的正常單位，市值約1,100萬元。另外，據網上銀行估價，上述單位的估值為1,068萬元，即是次凶宅開拍底價，較估值低約35%或378萬元。

去年同座低層戶935萬成交

翻查鯉景灣過去成交個案，如去年5月份，同為逸華閣的低層C室，與上述凶宅景觀相若，實用面積574平方呎，當時成交價約為935萬元。

而是次以每呎1.2萬元開拍，屬貼近新界私樓水平。據資料，沙田第一城近月的平均成交呎價已是1.7萬元，如上月底，沙田第一城一個2期22座低層單位，實用面積515平方呎，成交價770萬元，呎價14,951元，反映上述港島海景單位之開拍呎價，比新界上車盤還要低。