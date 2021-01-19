栢慧豪園凶宅銀主盤獲三組客出價競投　終以447萬沽　低市價25%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-19 19:33

曾發生燒炭命案的天水圍栢慧豪園銀主盤，以低市價三成、即398萬元底價供競投，拍賣前累積接獲多達80個查詢，惟今日（19日）拍賣現場僅獲3組客出價競投，終以447萬元拍出，成交呎價僅約9,049元。

拍賣行指出，撇除疑似凶宅及銀主等因素，成交價較正常市價仍低約25%，較預期略低。

上述物業為栢慧豪園6座高層H室，實用面積494平方呎，屬兩房間隔，附露台兼景觀相當開揚，屋內備企理裝修。單位今日以交吉形式推出拍賣，開價398萬元，呎價約8,057元。

最終現場有3組買家出價競投，承價共12口，以447萬元拍出，搶高49萬元或12.3%，成交呎價約9,049元。

80個電話查詢 30組客現場參觀

環亞拍賣行執行董事區蘊聰表示，上述物業拍賣接獲多達80個電話查詢，親自前往單位參觀的人士也多達30多組，惟是次成交價較預期略低。

據悉，上述單位曾發生燒炭自殺命案，參考大型銀行的網上估價，未能就上述單位作出估值，而同層的其他單位、或樓上及樓下單位的估值也未能提供資料。

單位原由外籍人士持有，於2017年4月以約429萬元購入，及後於2018年4月曾承做二按，涉及金額高達150萬元，之後淪為銀主盤。

嘉湖山莊事故同層戶 呎價僅8300元

此外，同區另一大型藍籌屋苑嘉湖山莊景湖居一個高層複式單位，面積約1,400平方呎，新近以約1,160萬元易手，成交呎價僅約8,300元，較屋苑近期平均呎價低20%。參考嘉湖山莊近月平均成交呎價約10,479元。

有區內代理表示，上述複式戶的同層，有單位曾發生事故。而銀行對上述複式戶的網上估價，個別高達1,391萬元，亦有銀行未能為單位提供估價。單位去年9月份連租約放售，叫價1,200萬元，每月租金收入約2.3萬至2.4萬元。