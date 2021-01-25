傳前港姐冠軍徐子珊沽出貝沙灣兩房　持貨十年帳賺680萬

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-01-25 13:37

市場再錄名人沽貨，據消息透露，前港姐冠軍徐子珊近日沽出其薄扶林貝沙灣單位，涉及為4期南灣1座低層B室，實用面積723平方呎，兩房連套房，望海景，以1,760萬元售出，呎價約24,343元，屬市價。

據了解，徐子珊於2010年以大約1,080萬元購入單位，並早於2019年開始放盤，據悉曾叫價達2,600萬元，大幅高於市價，及後降價至1,800萬元，最終傳以1,760萬元售出，帳面仍獲利680萬元，升值逾六成。

現年約42歲的徐子珊，於2004年參選香港小姐並獲得冠軍，同時獲最上鏡小姐及國際親善小姐等獎項，及後曾擔演多齣劇集。直至2019年，徐子珊宣佈退出娛樂圈，並離港前往歐洲進修。

鄰居包括周潤發、古天樂

位於薄扶林的貝沙灣，分六期發展，提供逾2,800多伙，位置自成一隅，大部分單位望海，私隱度高，遂吸引不少明星藝人買入自住或租用。其中，上述徐子珊沽出的單位，位於第4期南灣，該期數只提供兩房以上大單位，同期數的名人業主有Angelababy，她於2013年斥約2,730萬元購入4期南灣2座單位。

至於第5期則由29間獨立屋組成，業主亦不乏名人，如周潤發於2010年以約2.3億元購入貝沙灣5期雙號獨立屋；古天樂亦於2009年以約1.26億元購入另一幢5期雙號獨立屋，實用面積近4,200平方呎。此外，屋苑租客同樣星光熠熠，包括鄧麗欣、伍詠薇等。