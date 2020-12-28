蟹貨之王｜傳杜汶澤4.6萬租上水天巒洋房　呎租25元低市價7%

9月份沽出大埔康樂園自用洋房的藝人杜汶澤，有指最新以每月約4.6萬元承租有「蟹貨之王」稱號的上水天巒一幢洋房，每方呎租金約25元，較近月同屋苑租金低約7.4%。

據悉，上述新承租洋房為天巒日內瓦大道雙號屋，實用面積1,846平方呎，三房間隔，設有花園約1,484平方呎。該洋房早前曾以每月約5萬元叫租，是次業主下調4,000元促成租務。

據近月該屋苑的租務個案，成交呎租介乎26.5至27元，如本月中天巒瑞奇大道單號屋，實用面積約1,576平方呎，成交呎租約27元。而屋苑納沙泰爾雙號屋，實用面積1,660平方呎，則於4月以4.4萬元租出，呎租約26.5元。

杜汶澤9月近2000萬沽康樂園洋房

事實上，杜汶澤在9月份以約1,948萬元沽出大埔康樂園21街一幢雙號屋，實用面積約1,180方呎，成交呎價約16,508元。杜氏於2013年以1,400萬元買入上述洋房，即持貨7年，帳面升值39%或548萬元。

天巒屢錄蝕讓 今年最勁帳面蝕31.6%

翻查資料，天巒分兩期發展，合共有330座洋房，於2010年開售，當年開售的呎價逾1萬元，內地買家比例超過一半，故入伙數年，屋苑仍然是十室九空。當年開售時，曾吸引不少名人入市，如鋼琴家劉詩昆及家人、導演張堅庭、行政會議成員羅范椒芬也曾持有屋苑物業。

不過該屋苑近年錄得的二手成交個案，大部分也需要蝕讓，今年最矚目為屋苑蘇黎世大道雙號屋，以4,138萬元易手，原業主冠華國際（0539）主席李銘洪，需要帳面勁蝕1,915萬元或31.6%離場。