傳保利協鑫主席6388萬沽貝沙灣高層三房　低去年中層16%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-22 15:26

港島南區豪宅市場再錄名人沽貨個案。保利協鑫能源（3800）主席兼執行董事朱共山，新近以6,388萬元沽出老牌明星屋苑貝沙灣一個三房單位，較市價低逾一成，同時亦較去年9月份的中層三房戶成交價跌價16.8%。

朱共山2006年斥2375萬購入單位

據土地註冊處資料，貝沙灣2期南岸1座高層A室，以6,388萬元易手，原業主為朱共山（Zhu Gongshan），與保利協鑫能源主席兼執行董事的名字相同，料同一人。朱氏於2006年7月以2,375萬元購入該單位，是次易手帳面升值約1.69倍或4,013萬元。

朱共山為內地富豪，曾多次入選胡潤全球富豪榜，在2020年11月朱氏家族以117.4億元財富，位列福布斯中國400富豪榜的第341位。

上述單位實用面積1,955平方呎，採三房雙套間隔，成交呎價約32,675元。至於單位新買家為王欣（WANG XIN），料為內地客。

去年同座中層A室成交價高達7680萬

翻查資料，去年9月份同屋苑2期南岸1座中層A室，實用面積1,956平方呎，成交價7,680萬元，呎價約39,264元。反映上述最新高層成交較去年中層戶，大幅回落16.8%。