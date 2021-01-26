帝御．嵐天首批112伙　折實均價1.5萬　開放式入場299萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-26 14:54

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第三期帝御．嵐天，昨日（25日）上載樓書，今日（26日）隨即開價，首批單位涉及112伙，佔全盤557伙的20%，包括開放式戶及一房戶，面積由208至361平方呎，價單售價由329.6萬至585.2萬元，呎價15,832元至19,190元。折實售價則由299.936萬至532.53萬元，折實呎價由13,998元至17,463元，折實均價15,020元。

負責銷售的恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，是次價單僅有1伙的折實售價低於300萬元，另有11伙在300萬至330萬元。項目將於明日（27日）開放示範單位予公眾參觀及開始收票。他又指預料第2張價單有提價空間，有約3%至5%的升幅。

左至右為：帝國集團控股有限公司董事郭基浩、恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民、香港小輪(集團)有限公司集團總經理何志盛。（資料圖片）

折實呎價最低13998元

開放式入場單位為7座3樓09室，實用面積208平方呎，價單定價329.6萬元，折實售價約299.9萬元，折實呎價14,420元。呎價最低的單位為6座3樓01室，實用面積361平方呎，價單定價555.3萬元，折實售價約505.3萬元，折實呎價13,998元。

均價較二期帝御．星濤貴3%

參考「帝御」系列的第二期帝御．星濤，去年10月推出，首批涉123伙，折實均價14,585元，帝御．嵐天較之貴約3%。

至於同區的新盤，永泰地產（0369）去年5月推出的OMA by the SEA，首批單位的折實均價12,548元，均價計帝御．嵐天較之貴約20%；恒大（3333）2019年推出的恆大‧珺瓏灣， 首批單位折實均價15,419元，帝御．嵐天則較之平2.6%。

二手方面，半新盤滿名山本月平均成交呎價約11,795元，帝御．嵐天較其貴27.3%。2018年入伙的NAPA，成交呎價約為11,492元；及2004年入伙的愛琴灣成交呎價約9,056元，帝御．嵐天分別較之貴31%及66%。