圖則曝光｜屯門帝御．嵐天上樓書　最細184呎起　最快明天開價

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-25 15:59

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第三期帝御．嵐天，剛上載樓書，項目最快明日（26日）公布價單，首批涉至少兩成單位，即不少於111伙，主打開放式戶及一房戶，發展商又計劃為買家提供最高九成一按。

一房戶涉404伙 佔總數72%

負責銷售的恒地（012）營業（一）部總經理林達民表示，帝御．嵐天的示範單位預計本周三（27日）開放予公眾參觀，料2月上旬展開首輪銷售，又預告折實入場費有機會低於300萬元。

林達民在記者會上介紹帝御．嵐天一房連衣帽間單位，實用面積344平方呎。

帝御．嵐天的單位分布在項目第6座及第7座，共提供557伙，戶型由開放式至兩房戶，面積由184至388平方呎。當中，一房戶有約404伙，佔單位總數72%；開放式戶則有139伙，佔總數的25%；餘下14伙則為兩房戶。

最大單位亦不多於400呎

據樓書資料，面積最細單位為第7座2樓12室，實用面積184平方呎，設有花園119平方呎。至於面積最大為第7座5至12樓、15至17樓的1室，實用面積388平方呎。帝御．嵐天的景觀主要望內園景及國際學校，預計關鍵日期為2022年4月30日。

「帝御」系列首兩期累售1066伙

至於「帝御」系列的帝御．金灣及帝御．星濤，開售至今累售1,066伙，套現金額約51.7億元。林達民表示，項目第二期帝御．星濤的單位將會暫時封盤，短期內將主力銷售最新一期的第三期帝御．嵐天。