日出康城LP10首批179伙　兩房折實售699萬起　南豐：十分心動價

南豐及港鐵（066）合作的日出康城第十期LP10，為今年首個鐵路盤，昨（12日）公布樓書後，今日隨即開價，首批單位涉及179伙，佔全盤893伙的20%，包含兩房至四房戶，整批折實均價為15,888元，較上周開價的啟德MONACO，首批折實均價22,669元平近三成。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎形容，價錢為「十分心動價」。

折實呎價最低13,888元

參考首張價單的179伙，包括119個兩房單位、51個三房單位、9個四房單位，實用面積由484至1,205平方呎。價單售價由879.2萬至2550.9萬元，價單呎價17,468至21,558元，而折實售價由699萬至2,028萬元，折實呎價13,888至17,140元。

LP10的位置屬最臨海。

其中，兩房最平一伙為1B座2樓D室，面積485平方呎，價單售價為879.2萬元，價單呎價18,128元，以最高折扣20.5%計，折實售價為699萬元，折實呎價14,412元。

三房折實最平1168萬起

而三房入場單位為1B座2樓B室，面積770平方呎，價單售價為1,470.1萬元，價單呎價19,092元，折實售價為1,168.8萬元，折實呎價15,179元。

至於項目呎價最低為1A座2樓D室，屬兩房間隔，面積634平方呎，售價為1,107.5萬元，呎價17,468元，折實售價為880.5萬元，折實呎價13,888元。

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較同系LP6首張價單貴3.8%

參考同區的新盤，如同系LP6於2018年8月推出，首張價單折實均價為15,304元，入場449.2萬元，均價計LP10較之貴3.8%；長實（1113）去年6月推出的SEA TO SKY，折實均價15,823元，LP10與其相若，入場費為642.8萬元。

由會德豐去年3月推出的日出康城第9期OCEAN MARINI，當時折實平均呎價14,688元，LP10較之貴8.2%，入場為654.6萬元。

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低於同區二手呎價7.3%

至於同區二手屋苑方面，據中原地產數字，日出康城晉海新近二手成交平均呎價約17,134元，LP10較之平7.3%；將軍澳南方面，如海天晉近期二手呎價為22,516元、MONTEREY及SAVANNAH的呎價為分別約為19,205元及18,863元。

較啟德MONACO首批平三成

再參考於上周（8日）開價、會德豐地產旗下的啟德MONACO，首批80伙，折實平均呎價為22,669元，開放式戶折實最平596.6萬，折實呎價21,307元；451平方呎兩房戶，折實售918.6萬元，折實呎價20,368元。MONACO最快或於本周末開售。