疫情下麗港城業主移民急讓　臨上機前885萬沽自用四房戶

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-26 13:56

近日出現多宗新冠肺炎確診個案的藍田麗港城，新近再錄得成交個案，有決定移民的業主在臨上機前數小時，以885萬元沽出一個自用四房位，較最初叫價累積減價7%。

中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，藍田麗港城14座中層D室，實用面積687平方呎，原則三房兩廁，改作四房一廁間隔，座向東北方，享園景，5個月前推出放盤，叫價950萬元，新近減價至885萬元易手，折合實用呎價12,882元。

新買家做足防疫措施 不擔心疫情

她指出，原業主於2007年8月以299萬元買入單位，因看淡後市而且子女需要在外國讀書，故決定移民急讓物業，最終於上周六（23日）臨上機前數小時，在住所簽約成功沽貨，持貨13年，轉手帳面獲利586萬元離場，單位期內升值逾1.9倍。

對於近月新冠疫情轉趨嚴峻，其中麗港城第5座更於上周四（21日）被列作強制檢測大廈，郭氏表示，上述單位新買家對於屋苑疫情「唔太驚」，而且無論買家及代理，在睇樓時亦做足防疫措施，又認為市場暫時已習慣疫情下的運作模式。

部分準買家延遲一周睇樓

不過日前麗港城第5座E室的居民需要撤離，她認為始終會影響睇樓量，預計本月餘下時間的睇樓量將會減少2至3成，部分準買家已表示延遲一周才去睇樓。

受惠新盤向隅客 麗港城本月暫錄23宗成交

此外，她又指出，藍田麗港城本月至今暫錄逾23宗成交，交投暢旺，主要由於近月一手市場熾熱，不少新盤向隅客回流二手市場。