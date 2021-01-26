新盤戰報｜MONACO第2期預計農曆新年後推出　提供247伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-26 18:28

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO銷情理想，累售276伙，套現逾32億元，而本周五展開的第三輪銷售共90伙，現已接獲逾千個認購登記。項目第2期目前正待批預售文件，預計有望在農曆新年後推出，MONACO第2期將提供247伙。

他又透露，同系茶果嶺KOKO HILLS 2期，也同樣待批預售文件，預計可在第二季至今年中推售。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣（右三）表示，該行將為MONACO買家提供「置易按」 兩項按揭優惠。

利嘉閣：MONACO買家享兩項按揭優惠

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，該行將為MONACO買家提供「置易按」 兩項按揭優惠，其中一項為「至筍H按」，息率低至H加1.3%，有鎖息上限P（5.25%）減2.75%的保障，現金回贈高達1.2%。

另一項則為「即供低首期計劃」，按揭成數高達80% ，全期低息低至P（5.25%）減2.5%，同時可享現金回贈高達貸款額0.5%。

LP10次輪暫收逾2200票 超購9倍

至於南豐及港鐵（0066）旗下的日出康城LP10，將於本周六（30日）展開次輪銷售，共218伙。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，截至今日（26日）下午3時，該輪銷售暫時接獲逾2,200張入票，超額認購9倍，當中兩成為新入票。而按地區劃分，入票人士有4成來自將軍澳，3成來自港島東。

室內配置採用人工智能設計

LP10的室內配置由建築事務所 LAAB 及建築設計團隊 ADAPA 設計，配置包括全港首創的人工智能冷氣調節裝置，採用 A.I.人工智能和機器學習技術，能夠學習用家對室內外環境變化作出的反應，打造出專屬的空調模式。

另設智能電子門鎖，該裝置提供5種開鎖方法，除了常見的鑰匙、密碼，及智能卡開關外，更設有活體指紋感應及神奇離線密碼兩種方式。