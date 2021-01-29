帝御．嵐天加推56伙　折實均價15195元　最快下周末推售

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-29 16:40

香港小輪（0050）及帝國集團旗下帝御．嵐天，今日（29日）加推2號價單，涉56伙。戶型包含開放式戶至一房戶，面積由208至349平方呎，整批折實平均呎價為15,195元，較首張價單的折實均價15,020元貴約1.2%。發展商下周前可能再推兩張價單，而3號價單最快在明日（30日）下午上載，涉約1成單位，最快在下周末推售。

負責銷售的恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，是次價單的56伙，戶型包括13伙開放式戶、17伙一房戶及26伙一房半。價單定價由333萬至634.5萬元，呎價由15,384元至19,364元。以最高折扣9%計，折實售價則由303.03萬至577.395萬元，呎價由約13,999元至17,621元。

林達民今日介紹項目6座16樓7室，面積349平方呎，屬一房連工作間間隔，景觀面向國際學校。（發展商提供）

暫收逾1121票 中介人佔16票

林達民續指，相信是次「開價克制」，希望助更多年青人上車。連同首張價單的112伙，兩張價單共涉168伙。截至今午兩時半，項目暫接獲逾1,121個認購登記，當中中介人佔16票。

恒地啟德項目最快第2季推出

至於恒地未來的新盤佈署，旗下元朗唐人新村尚悅‧天城最快於2月推出，而集團與其他發展商發展的啟德項目，預計最快在第2季推出。