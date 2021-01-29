城規申請｜九建牛池灣聖約瑟安老院申建5幢摩天大樓　涉5005伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-29 14:46

據城規會資料，九龍建業（0034 ）就牛池灣體育館以東的清水灣道35號地盤，即聖約瑟安老院舊址，向該會申請發展5幢樓高58層至59層的商住大廈，提供5,005伙，平均每伙約361平方呎。而項目基座將設有4層樓面用作零售及會所，另再設3層地庫作停車場。

上述地盤面積約240,827平方呎，計劃以地積比率7.5倍發展住宅，可建樓面面積約180.62萬平方呎，涉及5,005伙，即平均每個單位約361平方呎。另以地積比率0.937倍發展非住宅部分，涉及約225,618平方呎。至於項目的車位數目多達475個，其中私家車位佔340個。

摩天大樓高逾226米 料全區最高

該5幢商住大廈每幢樓高58層至59層，並設有4層基座，建築物高度達主水平基準上224.55米至226.55米，猶如摩天大樓，料為全區最高的建築物。

申請地點內三座2級歷史建築將保留

申請人指出，上述申請方案地點前身為聖約瑟安老院，在 1920年代由法國慈善機構安貧小姊妹會建立。

在申請地點內的三座2級歷史建築為昔日聖約瑟安老院的別墅、門樓及宿舍A，並於2010年獲得評級。擬議方案的設計旨在透過階梯式綜合建築物的半月型設計以及與公眾休憩用地的融合，使三座歷史建築成為發展的核心，以供所有人享用和欣賞。

2006年方案涉2120伙 新方案大增1.4倍

翻查資料，上述項目在2006年時，已獲城規會批准在有條件下重建，當時發展方案為興建5幢59層至62層的商住物業，提供2,120伙，當時涉及住宅樓面約147.68萬平方呎，而當時非住宅部分則約68.65萬平方呎。

即新發展方案的伙數大幅增加1.4倍或2,885伙，住宅樓面亦上升22%或32.94萬平方呎。而非住宅部分的樓面面積有所減少67%或22.56萬平方呎。