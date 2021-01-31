美聯：BNO移英須具豐厚經濟條件　料首年少於2萬人離港

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-31 19:27

英國政府周五（29日）公布，今日（31日）起可申請BNO簽證移民英國，約540萬名香港居民合資格。據英國內政部估算，首年將有多達約12.3萬15.3萬英國BNO護照持有人借助新的簽證政策移民至英國，整體移民英國的港人總數或於未來五年增加最多約32萬人。

不過，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷認為，申請移居英國門檻雖然低，但須考慮的因素頗多，加上「移民又移居」須具備豐厚經濟條件，故預計首年少於2萬人申請，遠低於英國政府估計。

1月31日起，港府不再承認BNO作為旅行證件及身份證明。（資料圖片 / 羅國輝攝）

未能獲取當地大部分福利

鄭天殷指出，港人考慮移民前需審視各種因素，包括當地就業、子女升學、居住問題等，而移民獲得新身份最大的誘因是當地的福利，如社會醫療福利以及免費教育等。由於申請BNO簽證費用相宜，即使申請一家四口的簽證，花費亦不多於港幣1萬元，且簽證申請程序簡單，預料短期內會吸引部份合資格人士申請。

然而，鄭天殷指出，簽證獲批後，申請者在英居留五年其間可以工作、讀書、享用國民保健服務，但不能領取大部分的英國福利。若申請者的子女未滿18歲，可免費入讀政府官立學校，但入讀大學則需被視作國際學生般收費。

福利屈指可數，加上高昂的學費下，港人移英需要有一定的經濟實力，再者，目前疫情使英國經濟面臨種種問題，實際上移民英國的人數未必會大幅增加。

英國疫情肆虐，蘇格蘭愛丁堡旅遊勝地Royal Mile空無一人。(美聯社)

此外，鄭天殷亦指出，根據過往經驗，居留簽證獲批90日後，若申請者沒有前往英國，將有機會被取消資格，重新申請或需提交解釋聲明。現時未有細節公佈是否可以多次申請有關簽證，相信官方會按個別情況處理有關個案。

或需棄高薪厚職 納多稅

鄭天殷續指，舉家移民須考慮的事情繁多，當中包括港人關注之「太空人」移居問題，由於英國政府要求持BNO身份港人以家庭單位申請，須與家庭成員一同申請BNO留英簽證，主要申請人先申請後，可獲得一組參考號碼（Unique Reference Number），其他家庭成員申請時須要提供該組參考號碼。

然而，畢竟港人在英尋找工作並不容易。加上港人在港收入一般都較英國豐厚，且香港稅率極低，相對英國稅制以收入愈多納稅愈多，將成一大牽絆，故此，如要主申請人放棄香港工作陪同家人移民，實不容易。

日前中方表明不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明。（資料圖片）

日前中方表明不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利，加上日前有傳透過BNO「5+1」移民計劃取得英國國籍的香港人，中方將取消其中國國籍，如中港政府再度出招，對BNO申請移民或會帶來影響。

鄭天殷指出，鑑於取消雙重國籍影響範圍廣泛，上述措施只針對BNO護照，象徵意義多於一切，日後更可能有進一步措施限制港人以BNO護照移英。