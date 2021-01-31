BNO｜英國正式開放移英新簽證申請　合資格港人可網上預約

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-31 19:16

英國政府今(31日)正式開放英國國民（海外）護照（BNO）簽證移英申請，合資格港人可透過網上預約辦理。 5年期簽證每人250英鎊（折合約2358港元）、兩年半簽證每人180英鎊（折合約1827港元）。申請人可選擇於網上申請，並預約前往指定簽證申請中心，提供指紋及照片以辦理手續；亦可於2月23日起，透過手機應用程式完成整個申請程序。 簽證獲批後，申請者可於英國居留5年，期間可工作或讀書，居英滿5年後則可申請定居身分，待符合資格審批便可以入籍。

英國政府今(31日)正式開放英國國民（海外）護照（BNO）新簽證申請，申請人完成網上申請後，須預約前往位於指定簽證申請中心，提供指紋及照片以辦理手續。(GOV.HK截圖)

英國政府早前公布，由今(31日)起接受申請，料有約540萬名香港居民符合資格，預計首年有至少12.3萬人申請。

5年期簽證需250英磅

申請分兩階段進行，申請人可於1月31日下午5時起，於網上申請新簽證，並預約前往簽證申請中心提供指紋及照片，供辦理手續。根據官方公布，5年期簽證每人250英鎊（折合約2358港元）、兩年半簽證每人180英鎊（折合約1827港元）。申請者另須支付移民醫療附加費，成人5年期3120英鎊（折合約3.16萬港元）、兩年半期1560英鎊（折合約1.58萬港元）。



根據官方指示，當按下「申請」(Apply) 鍵後，需要輸入申請和提供生物識別信息的國家或者地區。申請人隨後須輸入電郵和設定密碼，供設立帳戶，作日後更改資料等用途。



此外，2月23日起，申請人可透過「英國移民：身分檢查（UK Immigration: ID Check）」手機App，掃描其生物特徵護照以辦理手續，包括英國國民（海外）護照（BNO），此則毋須親臨簽證申請中心。

申請新簽證步驟(部分)：

+ 12 + 12 + 12

須具備至少6個月在英國生活費用



申請人須符合以下條件，包括：BNO持有人及其家庭受助人、通常居住在香港、財政上備有最少6個月在英國生活的費用、沒有嚴重刑事犯罪紀錄等。



簽證獲批後，申請者可在英國居留5年，期間可以工作或讀書，亦可享用國民保健服務（NHS），但不能領取大部分的英國福利。申請者的子女未滿18歲，則可免費入讀政府官立學校，入讀大學則須支付國際學生費用。申請者居英5年後可申請定居身分，屆時需滿足英語水平、通過相關考試，隨後定居滿1年後可申請入籍。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

+ 6 + 6 + 6

中國政府不滿英國違背《中英聯合聲明》承諾，宣布今起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。港府則表明，全面配合國家的反制措施，今日起同步不承認BNO作為有效旅行證件和身分證明。