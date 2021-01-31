BNO｜港府今起不承認　港人BNO入機場禁區不受理　要出示其他證件

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-31 14:47

港府今日（31日）起，不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）作為旅行證件及身份證明。《香港01》記者今早到機場所見，仍有人以BNO辦理登機手續。前往台灣工作的港人顧先生表示，在港府宣布新措施前，已經以BNO購買機票，故今早辦理登機手續時，亦是出示BNO，期間過程順利。不過他亦批評稱新措施｢無聊｣，或令部分只持有BNO的海外港人無法回港，自己雖同時帶上特區護照，但快將過期，擔心日後回港或有困難，需延續特區護照。 在進入禁區的檢查閘口時，顧先生出示BNO，安檢人員即問到是否持有其他旅遊證件，之後他出示香港身份證後，方可進入禁區辦理出境手續，最終成功登上飛機。

前往台灣的顧先生今早在進入禁區的檢查閘口時出示BNO，但安檢人員未有接受，問他是否持有其他旅遊證件，之後他出示香港身份證後，方可進入禁區範圍。（余俊亮攝）

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自助保安閘口暫停使用

記者今早到機場觀察，現場人流稀疏，自助保安閘口暫停使用，離境人士都需向職員出示護照或身份證，方可以離境。

顧先生今日乘搭往台灣的客機，會於當地工作，短期內未打算回港。他表示，在港府宣布新措施前，以BNO在中華航空網頁購買機票，故辦理登機手續時，亦是出示BNO，期間過程順利，不過他亦帶同特區護照作後備。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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特區護照快到期 憂回港麻煩

顧先生批評新措施或令部分只有BNO、正身處海外的港人無法回港，｢用BNO出去，但無得用BNO返嚟，有啲人真係帶得一個passport﹙護照﹚，個啲想返嚟嘅話咪無得返嚟，你﹙政府﹚係阻住一班人﹙返香港﹚。」他續指，雖然帶同特區護照，但快將到期，假如日後回港時不可使用BNO，或需在台灣尋找方法延續特區護照，坦言｢到時再算｣。

對於新措施，顧先生形容｢無聊｣，並認為非每名港人都有BNO；持有者亦不等如有英國國籍。

前往台灣的顧先生今早離境時一度出示BNO，職員問到是否持有其他旅遊證件，之後他出示香港身份證後，方可進入禁區範圍。（余俊亮攝）

顧先生之後步入禁區前的檢查閘口，他向職員出示BNO，惟對方詢問是否持有其他證件。他之後他出示身份證，而非特區護照，成功離境，並在不久後以短訊向記者表示順利登機。