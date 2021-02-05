停業一年｜翠華駱克道四層巨舖傳獲茶餐廳45萬頂租　租金跌百萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-05 19:44

經歷逾一年新冠肺炎疫情困擾，部分飲食業租戶開始在核心區尋找舖位。有市場消息透露，原由翠華餐廳以146.4萬元承租的銅鑼灣駱克道485號四層共8,000平方呎巨舖，市傳新近獲另一茶餐廳以每月約45萬元頂租，跌租逾百萬元或7成。

2014年簽下10年長租約

上述舖位為駱克道485號地下及一至三樓，每層面積約2,000平方呎，合共8,000平方呎。翠華餐廳在2014年1月進駐上述巨舖，簽下為期10年的長租約，首5年租金122萬元，隨後5年則上升至146.4萬元。租約期至2023年12月底。

去年2月起停業 代理料翠華已納空租一年

不過翠華餐廳在2020年2月份起停止營運上述舖位，停業已經一年。由於翠華與該舖位業主仍有租約在身，有區內代理估計，過去停業的一年翠華餐廳仍需要每月「納空租」，即期間大概已支付了約共1,756萬元。

而是次雖然獲得新租戶頂租，但所支付的租金僅約45萬元，估計翠華餐廳在尚餘的租約期，即2021年2月至2023年12月底，仍需要每月向業主支付原本租金的餘額，即約101.4萬元。

原由富臨飯店租用 2014年被翠華高一倍搶租

翻查資料，上述舖位再對上一個租戶為富臨飯店，該店早於1994年租用上述舖位，當時月租約42萬元，隨後在2004年租金已回落至35.6萬元。

不過及後受惠個人遊政策，零售舖位租金急升，富臨飯店在2007年續租時，該舖位租金已上升至48.5萬元，在2010年更升至56.5萬元。惟在2014年1月被翠華以高1.16倍的122萬元搶租成功。

中環威靈頓街四層旗艦店去年3月停業

事實上，翠華餐廳近年已不斷削減營運據點，如在中環威靈頓街4層逾8,000平方呎巨舖，在2020年3月份停業。該巨舖位於威靈頓街香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓，翠華餐廳早於1998年起承租作為旗艦店，隨後十多年香港旅遊業發展蓬勃，該巨舖的月租在2014年更上升至驚人的230萬元。

不過及後香港零售市況經過數年的向下調整期，該巨舖的月租在2017年已大幅減租至130萬元，而直至今年3月份，翠華餐廳更決定把該旗艦店結業。財經講月