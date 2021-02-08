觀塘凱滙今售204伙　單日沽57伙　大手客斥2800萬購兩間

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-08 18:37

信置（0083）旗下觀塘凱滙第2期，今日（8日）發售204伙貨尾，當中有132伙以價單形式推出。信和置業集團聯席董事田兆源表示，項目今日累沽出57伙，套現逾7.1億元。

他續指，近期新盤銷情不俗，已出現樓市小陽春，料農曆新年後市況更熾熱，凱滙2期餘貨有機會加價，至於項目的招標單位，將於短期內公布招標結果。

凱滙第2期今日早上展開新一輪銷售，首一小時已沽出超過50伙。據悉，有兩組買家見凱滙快將入伙，分別以2,400萬及2,800萬元各自購入兩伙。凱滙1及2期全盤累售出1,687伙，套現逾210億元。

凱滙第2期於本月初加推全新價單7號，提供118伙，包括35伙一房戶、46伙兩房戶及37伙三房戶，單位價單售價906.6萬至2,346.1萬元，呎價由23,536元至31,496元，折實售價由770.61萬至1,994.18萬元，折實呎價由20,006元至26,772元，折實平均呎價22,638元。據了解，該盤日前共接獲逾370張票。

中原：大手客計劃斥3600萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行凱滙買家出席率七成，九龍區佔六成，港島及新界客各佔兩成。有數組大手買家出席，其中一組新界客有意入市兩伙三房戶，涉資3,600萬元。他指，凱滙屬極短期樓花，今年第二季將入伙，料吸引用家入市。