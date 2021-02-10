香港女富豪甘比首奪官地　擁近700億資產　「對港前景充滿信心」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-10 14:07

山頂文輝道第9及11號住宅用地，昨日（9日）以72.5億元批出，每呎樓面地價逾5萬元，創本港最貴住宅官地呎價紀錄，中標財團成員除包括山頂「大地主」九倉（0004）外，華置（127）前主席劉鑾雄之妻子陳凱韻（甘比）亦是其中一員。

甘比：對香港前景充滿信心

是次為甘比首次成功投得官地，並以個人名義參與，揭標當晚她透過公關回應指，投地是因為對香港的前景充滿信心，只要遇到合適的機會，便會在香港投資。翻查資料，現時與「大劉」劉鑾雄育有三名子女的甘比，過往屢獲丈夫轉贈物業、她本人亦喜好投資豪宅，連同股份、債券、珠寶等，去年其身家估算已近700億元，打入本港女性富豪首三位。

尖沙咀The ONE最貴重 2017年市值180億

甘比手頭上現持有多項貴重物業，當中以尖沙咀購物商場The ONE最為值錢，面積逾40萬平方呎。商場原由華置擁有，在2015年以50.2億元售予「大劉」劉鑾雄名下，及至2017年「大劉」把整個商場贈送予妻子甘比，當時物業市值已高達180億元。

甘比同時持有多項豪宅物業，包括以二人之大女兒名字命名的東半山肇輝臺12號、現稱秀樺閣（Josephine Court）。該項目由華置早年投得，在2016年以10.5億元轉售予甘比，2018年完成重建，提供24伙豪宅單位，面積1,103至1,653平方呎，全數單位只租不賣，叫租最貴一伙每月10萬元。

東半山豪宅秀樺閣 取自大女兒名字

除此以外，甘比現時持有的物業，集中港島傳統豪宅區，包括山頂的歌賦山道獨立屋、渣甸山高士美道5號、南區深水灣道3號等。同時亦持有大型屋苑的單位，遍佈中半山帝景園、鰂魚涌太古城及將軍澳中心等。

住宅以外，她亦透過公司持有尖沙咀新港中心地庫、灣仔York Place舖位等，市值難以估計。除無數的「磚頭」物業，劉鑾雄四年前將華置50.02%股份轉至甘比三名子女名下，由甘比代為持有，再連同其他巨額債券、珠寶等，甘比去年的身家估算已近700億元。