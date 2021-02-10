新地啟德跑道區地王　獲批建9幢分層住宅、4座洋房

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-10 17:58

屋宇署公布，12月共批出14份建築圖則，其中，新地（0016）旗下位於啟德跑道區前排、面向維港的第4C區3號地盤，獲批興建8幢23層高的住宅大廈、一幢5層高的低座住宅，以及4幢樓高2至3層的洋房，涉及總住宅樓面約62.5萬平方呎，非住宅部分則佔30,468平方呎。

參考新地於2019年1月以逾112億元投得上述地皮，每呎樓面地價高達17,360元，為跑道區首幅百億元地王。

啟德跑道區。

旺角蚊型住宅地獲批16層高商住樓

而由鵬程亞洲 （0936）去年4月份以8,590萬元投得的旺角新填地街322至324號「蚊型」住宅地，獲批興建一幢16層高的商住大廈，住宅部分佔8,266平方呎，非住宅則佔2,163平方呎。

「田少」萬泰集團大埔滘項目准建23幢洋房

至於「田少」田北俊旗下萬泰集團的大埔滘逸遙路項目，獲批另一個建築方案，新方案將興建22幢3層高的連車庫家庭式洋房，另設一幢3層高洋房，涉及住宅樓面約57,075平方呎。據悉，上述大埔項目，早前原獲批興建5座4層高低密度住宅，總樓面約58,500平方呎。

萬泰集團董事會主席田北俊。（資料圖片）

12月份屋宇署合共批出14份建築圖則，其中港島佔1份、九龍7份及新界6份。當中4項為住宅及商住發展、4項商業發展、兩項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。