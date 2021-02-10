星展銀行8788萬沽金馬倫道地舖　大生銀行馬氏家族接貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-10 18:11

核心區舖市走下坡，大型銀行亦加入沽舖行列。由星展銀行持有的尖沙咀金馬倫道地舖，新近以8,788萬元登記易手，較二十五年前購入價帳面升值69%，帳面獲利約3,588萬元。至於承接舖位的新買家為大生銀行馬氏家族成員。

土地註冊處資料顯示，上述個案為金馬倫道30至32號地下A舖，新成交價8,788萬元。據悉，該舖位面積約1,957平方呎，是次成交呎價44,905元，現況交吉。

上述舖位原業主為道亨銀行（DAO HENG BANK LIMITED），於1995年以5,200萬元購入。翻查資料，道亨銀行於1921年在香港成立，隨後在1982年被國浩集團收購。至2001年再被新加坡星展銀行以432億元收購，並把道亨銀行私有化。

新買家包括馬清鏗

至於舖位的新買家為TAKE WIN DEVELOPMENT LIMITED，公司董事包括黃淑霞（WONG, SHUK HA ESTHER）、大生環球有限公司（TAI SANG INTERNATIONAL LIMITED）及TSI LIMITED。其中，大生環球有限公司的董事為馬清鏗（MA, CHING HANG PATRICK），即為大生銀行馬氏家族成員、馬錦燦之子。

馬清鏗近年亦有涉足房地產市場，如旗下大銀地產旗下發展的長沙灣大埔道翠雅山，提供35伙，實用面積逾1,000平方呎，於2019年推出市場發售，不過至今依然未錄得任何成交。