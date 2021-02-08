翠華李遠康妻子6500萬沽尖沙咀赫德道舖　料實蝕逾2700萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-08 18:14

核心區零售舖位再現大幅蝕讓個案。由翠華（1314）主席兼執行董事李遠康妻子陳彩鳳持有的尖沙咀赫德道舖位，新近以6,500萬元易手，持貨七年帳面損手約2,000萬元，若連同其他雜項支出，估計實際蝕讓逾2,700萬元。舖位新買家為恒和珠寶集團（0513）。

舖位2014年斥8500萬元買入

上述舖位為尖沙咀赫德道19至23號夏蕙閣地下A舖及B舖連一樓，地舖面積約1,600平方呎，一樓面積約3,500平方呎，合共約5,100平方呎，成交價6,500萬元，較2014年6月份的購入價8,500萬元，帳面勁蝕2,000萬元或23.5%。據悉，上述舖位現由酒吧以每月約21.5萬元承租，租約期由2020年2月初至2023年1月底。

翻查資料，該舖位原由喜慶有限公司（CHEERMAX LIMITED）在2014年5月以8,500萬元購入，該公司董事為陳彩鳳（CHAN, CHOI FUNG）。據悉，陳彩鳳為翠華（1314）主席兼執行董事李遠康的妻子。

恒和珠寶集團鍾情物業投資

至於新買家恒和珠寶集團則指出，購入上述物業作投資用途，讓集團投資物業組合更多元化。翻查資料，恒和珠寶集團或相關人士過去亦活躍於物業投資，如2017年4月，該集團主席陳聖澤的妻子兼集團執行董事鄭小燕，斥資約2.835億元購入新地（0016）旗下壽臣山SHOUSON PEAK的11F號洋房，實用面積3,561平方呎，成交呎價79,612元。