啟德跑道區最後一幅住宅地截標　共收5份標書　新地、長實有份

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-11 17:06

地政總署公布，於今天（11日）中午截標的啟德第4E區2號地盤，共接獲5份標書。該地皮為舊機場跑道區最後一幅私人住宅用地，估值上限最高達106億元。

據現場所見，截至中午12時許，項目接獲約5份標書，包括長實集團（1113）、信置（0083）、嘉華國際（0173）。至於新地（0016）亦確認以獨資形式入標；會德豐地產則夥拍希慎（0014）以合資形式競投。

嘉華、信置、新地分別獨資入標

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團在啟德區有多個項目，對該區有信心，以市價獨資入標地皮。對於山頂文輝道地皮，呎價再創住宅官地新高， 她認為，每個地區也有不同特性，出價會因應該每一區市場走勢而定。至於信置代表亦表示，是次為獨資入標。

第4E區2號住宅地位於跑道前排，可望維港海景，地皮面積約11.78萬平方呎，最高可建樓面面積約64.81萬平方呎，其中，住宅樓面面積佔62.5萬平方呎，餘下的可作商舖用途。綜合市場資訊，該地皮預計每方呎樓面地價介乎1.3萬至1.64萬元，估值介乎84.3億至106億元。

其中，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，由於山頂文輝道第二幅住宅地的中標價，高於市場預期，對豪宅地價有正面的影響，也有利啟德地皮的競投。他預計，最後一幅啟德跑道區住宅地皮可接獲6至8份標書，預計可售102億至106億元，每呎樓面地價15,700至16,400元，較早前預測上升2%。