啟德GRANDE MONACO樓書曝光　低座一房最細332呎起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-16 18:21

會德豐旗下啟德MONACO第2期GRANDE MONACO，提供247伙，今日（16日）公布樓書，最細一伙實用面積332平方呎起。會德豐地產常務董事黃光耀表示，最快周內上載首張價單，本月推售。而示範單位將於本周四（18日）安排VIP優先參觀。

首批不少於50伙

定價方面，黃光耀指，項目將參考1期MONACO的成交呎價，並先推出高座第1座單位，首張價單不少於50伙。由於項目有景觀優勢，料較1期有約一成的提價空間。

參考1期MONACO至今已累售329伙，佔已推售單位約九成，套現39.2億元。特色戶最高呎價約3.58萬元；至於分層單位呎價最高為2.78萬元。

黃光耀（左二）期望政府推出有利樓市的政策，例如將八成按揭門檻由1,000萬元放寬至1,500萬元。

高座面積最大1512呎

GRANDE MONACO由兩座高座及4座低座住宅大樓組成，分別為1A座、1B座、低座A座至低座D座，其中高座佔206伙，低座特色單位佔41伙。高座單位的實用面積由345至1,512平方呎，包括一房至四房間隔。低座單位面積則由332至1,679平方呎，當中3樓及5樓為複式戶。

項目預計關鍵日期為2022年12月30日，樓花期長約22個月。

據樓書顯示，項目高座面積最細的單位，包括1B座33樓、35樓至37樓D室，面積345平方呎，屬一房間隔；面積最大的單位為1A座地下及1樓複式戶，面積1,512平方呎連464平方呎花園。

低座方面，面積最細為低座A座地下B室，面積332平方呎，連150平方呎花園，屬一房間隔。面積最大的單位為低座B座3樓及5樓B室連天台複式戶，面積1,679平方呎，連567平方呎天台。

黃光耀：冀預算案減辣或放寬按保

就政府快將公布財政預算案，黃光耀期望政府推出有利樓市的政策，他建議政府就樓市「減辣」及放寬按揭保險，例如將八成按保門檻由1,000萬元放寬至1,500萬元。