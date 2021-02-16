長實牛年擬推2000伙　趙國雄：料今年樓價上落波幅約5%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-16 12:45

長實集團（1113）執行董事趙國雄今日出席電台節目時表示，在各國採取量化寬鬆措施的情況下，市場資金充裕，按揭利率也維持低水平，而目前本港住宅供應仍然不足，需求大，預計今年本港樓市走勢平穩，樓價上落波幅約5%。

長實今年擬推出2000伙

他認為，肺炎疫情對本地未有太大樓市影響，即使去年疫情嚴峻時，樓市交投依然暢旺，樓價亦未有因疫情變化而出現顯著波動。他料疫情完結後，整體經濟將會好轉，市場氣氛也會跟隨向好。

第二季推洪水橋項目 年底推黃竹坑站上蓋

至於集團牛年的賣樓部署，趙氏表示，年初推出的西半山豪宅項目21 BORRETT ROAD第1期一伙特色單位招標，現已截標。第二季將推出洪水橋項目，第四季則會推出黃竹坑站第3期項目，料連同貨尾單位，今年有望推出約2,000伙，各個項目的開價，要視乎市況、附近樓盤銷售等因素而定。

他又指，過往集團每年賣樓金額可達約200多億元，若市場氣氛轉旺，該數字可達約300億元，今年未有相關估值。

趙國雄：集團將積極競投地皮

對於本港房屋供應走勢，趙國雄指出，私宅供應除依靠發展商，也需要政府配合批出預售樓花同意書。他表示，今年集團將更積極競投地皮，旗下天水圍嘉湖海逸酒店正向城規會申請轉換用途，相信會獲批。該項目重建方案涉及5,000個住宅單位。