中原CCL按周跌0.24%　四區樓價兩升兩跌　料豪宅指數將破悶局

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-19 16:17

中原城市領先指數CCL最新報176.11點，按周跌0.24%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周CCL連升兩周後正常回軟，是新春前兩周的市況。CCL Mass及CCL（中小型單位）走勢相同，三大整體指數齊升兩周後正常回軟。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.40點，按周跌0.40%。CCL（中小型單位）報176.20點，按周跌0.29%。近三周計，CCL累升0.61%，CCL Mass累升0.46%，CCL（中小型單位）累升0.59%。新春前市場上筍盤陸續被消耗，黃良昇預料樓價反覆上升即將出現。新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價升勢反覆而穩定。

CCL（大型單位）報175.61點，按周升0.06%。豪宅樓價連續六周企穩於175點上下，最高176.79點，最低174.42點，顯示山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場持續觀望。今周波老道21號呎價創亞洲分層新高，豪宅指數有望突破悶局，將於數周後開始反映。

第四波疫情十一周計，CCL累升0.32%。樓價成功擺脫疫情的影響，結束反覆爭持的局面。

新界東樓價按周升0.51% 創近十周新高

今周新界兩區指數齊升，近三周第二次出現。三周前，新界兩區指數錄得兩次齊升，一次齊跌，走勢呈反覆向升。近三周計，新界西CCL_Mass累升1.92%、新界東CCL_Mass累升1.78%，而港島CCL_Mass僅升0.88%及九龍CCL_Mass累跌1.55%。新界兩區表現明顯優於港九市區，反映新春前旺市由新界開始，展望升勢可延伸至市區，帶領全港樓價展開反覆向升的局面。

新界東CCL_Mass報190.31點，按周升0.51%，為近十周新高。新界西CCL_Mass報165.40點，按周升1.60%，近四周走勢持續一升一跌，兼反覆向升。港島CCL_Mass報185.49點，按周跌1.82%，上周急升後正常回軟。九龍CCL_Mass報168.78點，按周跌1.08%。分區樓價走勢各自發展，今周四區樓價兩升兩跌，整體樓價走勢繼續反覆。