安達臣道安峯原價加推35伙　入場價730萬起　下周二首輪銷售68伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-19 21:11

華懋集團觀塘安達臣道新盤安峯，今日（19日）上載第二張價單，涉35伙，扣除最高折扣20%，折實售價由約730.16萬至約1,387.4萬元，折實呎價由18,743元至22,663元，折實平均呎價20,382元，與首張價單折實均價相若，屬原價加推。此外，發展商同日上載首張銷售安排，於下周二（23日）進行首輪銷售，涉68伙，當中16伙則以招標形式推售，料為牛年首個開售的全新盤。

第二張價單的售價由912.71萬至1,734.23萬元，價單呎價23,428元至28,329元，面積由377至631平方呎，戶型涵蓋10個一房戶及25個兩房戶。

兩房入場價1051萬起

一房入場單位為2座2樓C室，面積377平方呎，價單售價為912.71萬元，折實售價約730.16萬元，折實呎價約19,368元。而兩房入場單位為2座2樓D室，面積561平方呎，價單售價為1,314.33萬元，折實售價1,051.46萬元，折實呎價18,743元。

2018年每呎地價1.2萬元投得

安峯位處的安達臣道地皮，由華懋於2018年以31.128億元投得，每呎樓面地價12,003元，屬於安達臣道第一幅批出的住宅官地，亦是區內唯一一個純私樓項目。

↓安峯示範單位↓