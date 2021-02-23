GRANDE MONACO加推50伙　折實均價2.46萬　較首張價單貴近4%

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-23 11:54

會德豐旗下GRANDE MONACO昨晚（22日）公布第2號價單，涉及50伙，折實售價由834.6萬至2,515萬元，折實呎價22,601至27,063元，整批折實平均呎價24,661元。

是次加推50伙，實用面積由345至961平方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括13個一房、24個兩房、9個三房及4個四房單位。

價單定價由1,0498萬至3,146.5萬元，價單呎價由28,427元至34,040元，平均呎價為31,018元。以最高20.5%折扣計，折實售價由834.6萬至2,515萬元，折實呎價22,601元至27,063元。

會德豐地產常務董事黃光耀（中間）公布加推50伙。

入場單位第1B座18樓D單位，屬一房開放式廚房戶，實用面積351平方呎，折實售價 834.6萬元，折實呎價23,778元。

近500呎兩房 折實售1128萬起

兩房入場單位為第1B座5樓C單位，實用面積499平方呎，折實售價1,127.8萬元，折實呎價22,601元；三房入場單位為第1B座16樓A室，實用面積573平方呎，折實售1,398.9萬元，折實呎價24,414元。

四房入場單位為第1A座15樓B單位，實用面積961平方呎，折實售2,435.1萬元，折實呎價25,339元。

GRANDE MONACO上周首推68伙，折實平均呎價23,795元，是次加推的折實均價較之前高3.6%。而兩張價單合共118伙，價單售價由963.7萬至3,146.5萬元，扣除最高20.5%折扣優惠，折實售價766.2萬至2,501.5萬元，整批折實平均呎價24,183元。