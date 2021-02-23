利嘉閣：料全年住宅樓價升至少10%　冀預算案放寬按保

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-23 15:12

疫情稍為緩和，整體樓市氣氛稍好轉，利嘉閣地產總裁廖偉強預計，今年樓市走勢轉趨樂觀，整體樓價有機會錄得一成或以上的升幅，而且近月豪宅市場接連出現利好消息，如山頂文輝道地皮以創新高價批出，故今年豪宅市場被看高一線。

今年計劃增聘500人 分行增10間

他指，過去一年受疫情困擾，失業率上升，但集團期間仍招攬不少來自服務行業的人士，包括20至30名空中服務員。目前集團有約2,500名員工，今年計劃擴充至3,000人，分行數目料增加10間。

左起為利嘉閣地產總裁廖偉強、利嘉閣地產主席施慧勤。

廖偉強：倡優化三項樓市辣招

對於政府將於明日（24日）公布財政預算案，廖氏表示，希望當局可以進一步放寬按揭措施，如樓價1,000萬至2,000萬元的住宅物業，可承造按揭七至八成，相信將有助換樓鏈。

廖偉強又建議，政府可優化三項樓市辣招，如把額外印花稅（SSD）的禁售期縮短、購買第二套房的雙倍印花稅（DSD）由劃一的15%減至8.5%，至於應用於非本地客及公司客的買家印花稅（BSD）則建議向下調整。

施慧勤：斥二千萬優化集團科技平台

此外，利嘉閣地產主席施慧勤表示，近年市場流行「網上搵樓」，不同的網上平台及社交媒體也提供搵樓專頁，認為情況已成大趨勢，因此，集團今年將會投放高達2,000萬元作為資訊科技推廣及研發費用，以優化集團的網站及應用程式，並連繫線上及線下服務。