零售寒冬未過　資深投資者蔡志忠：點解政府唔諗橋宣傳本土消費？

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-22 12:39

零售寒冬已持續多時，雖然政府近日開始稍放寬晚市堂食等措施，惟市道仍然低迷。資深投資者兼香港專業地產顧問商會會長蔡志忠接受《香港01》訪問時認為，疫情持續一年多，原本外出旅遊的數十萬港人，現被迫留港消費，偏偏政府並無著力刺激內需、宣傳本土消費。他期望當局不要只顧「清零」，應同時兼顧整體經濟發展，「再唔通關，零售市場一定冇好日子過。」

「政府好似冇咩系統谷內需」

蔡志忠指，「每逢聖誕新年，香港都有幾十萬人去旅行，今年冇晒啦，但政府好似冇咩系統去谷下內需、內部消費，本來幾十萬人喺海外洗錢，點解你（政府）唔諗下橋，宣傳下係本土消費呢？反正出去旅行都預要洗一、兩萬啦。」他認為，港府應向內地借鏡內循環概念，著力刺激本地經濟。

他續指出，政府不可以只顧「清零」，應該要同時兼顧整體經濟發展。對於明天（23日）公布的新一份《財政預算案》，除派錢外，蔡志忠建議金管局可考慮再次延長「還息不還本」的措施，以減低市民供款壓力。同時，他亦建議當局進一步放寬樓市「辣招」，如放寬按揭保險計劃，讓樓價2,000萬元以下物業可承做八成按揭，以增加交投量，避免「綁死」樓市。

「再唔通關，一定冇好日子過」

早於2017年有份參與中環中心天價買賣的蔡志忠，現時手持逾百項工商舖及住宅物業。他直言，疫情持續時間較其想像中長，不少傳統消費地段的食肆生意面臨困難、甚至停業、結業。他原本預計零售市況可在今年第一季恢復，不過按現時市況來看，他估計上半年依然受疫情困擾。「零售市況已經冇左聖誕同新年檔期，政府再唔通關，一定冇好日子過。」

去年下半年起，他已經開始瞄準舖位市場。他指，近年舖位價格普遍已錄得三成至五成的跌幅，個別舖位更跌價六成至八成，跌勢急速，「跌得快而急，反彈力只會更強。」

通關後 料舖市租售價反彈最多10%

他預計，今年上半年受疫情影響，「零旅客」情況持續，要待下半年政府落實通關，首先受惠的一定會是零售舖市，屆時舖位售價及租金將會得到5％至10%反彈，不過，他認為不會是具爆炸性的V型反彈，而是呈現緩慢的U型反彈。

面對舖市「大洗牌」，他近日亦加入沽貨行列，一口氣放售位於太子、灣仔及西營盤的三個舖位，意向價共約2.5億元。蔡志忠解釋，主要為旗下資產需要重新配置，率先沽貨，隨後將再買入更優質的舖位，強調並非一面倒看淡後市。