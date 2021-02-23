安達臣道安峯今首輪銷售68伙　單日沽3伙　華懋：銷情合乎預期

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-23 21:40

華懋集團發展的觀塘安達臣道安峯，今日（23日）晚上6時許進行首輪銷售，涉及68伙，當中52伙以價單形式推售，餘下16伙以招標推售。據市場消息指，項目昨累收約120票。就今日現場所見，晚上6時15分左右，安峯設於荃灣如心廣場的售樓處外，有約10組準買家在排隊等候登記揀樓。

在晚上9時半，華懋銷售部總監吳崇武表示，項目今日共售出3個單位，是次銷情合乎預期。由於安達臣為全新發展區及規模龐大的多元化社區，故集團提前申請預售樓花同意書及進行銷售，預留充裕的時間予市民深入了解安達臣的全新發展。他相信區內社區配套完善，當該區發展成熟後，預計升值潛力將無可限量，料銷情將會持續。

美聯：銷情可能「普通少少」

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，今日該行有約3至4組客出席，主要來自九龍及新界，準買家以購入一房及兩房戶為主，料今日可沽出10伙內。布少明形容，今日銷情可能「普通少少」，不過由於項目屬新發展區，具發展潛力，相信銷情將「細水長流」。

中原：市民需時間認識該區發展

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦指，相信今日銷情不會多，市民需要時間認識該區的發展，相對慢熱，料今日項目可售約10伙，用家主導，並以售細單位為主。

參考項目首張價單，涉及68伙，折實售價由約792.9萬至約1773.8萬元，折實平均呎價為20,363元。而第二張價單則涉35伙，折實售價由約730.16萬至約1,387.4萬元，折實平均呎價20,382元。

2018年每呎地價1.2萬元投得

安峯位處的安達臣道，由華懋於2018年以31.128億元投得，每呎樓面地價12,003元，屬於安達臣道第一幅批出的住宅官地，亦是區內唯一一個純私樓項目。

區內除了長實（1113）投得的首置盤連私樓混合發展項目外，其餘7幅地皮已於2019年全改劃為資助房屋。

↓安峯示範單位↓