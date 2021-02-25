九肚富豪‧山峯奪獎獨立屋擬招標　裝修費1800萬｜洋房直擊

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-25 18:40

踏入牛年，發展商積極部署推盤。百利保控股（0617）及富豪國際酒店（0078）今年將推出全新住宅項目西營盤「尚瓏」，預計明年上半年推筲箕灣金華街項目。另外，集團旗下赤鱲角「麗豪航天城酒店」也會在今年內開幕。

單幢盤尚瓏下月公布樓書

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，目前正在推售的沙田九肚富豪‧山峯，開售至今累售44伙，套現逾26億元。至於位於西營盤皇后大道西160號的尚瓏，預計下月上載樓書，提供130伙。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統（中）表示，九肚富豪‧山峯，開售至今已套現逾26億元。

發展商今日開放富豪‧山峯20號屋「MAISON BELLE」予傳媒參觀。該獨立屋為四房四套間隔，由地庫至天台樓高5層，實用面積達3,024平方呎，連1,834平方呎花園及585平方呎天台。屋內同時設有獨立升降機直達地庫停車場，亦設私人泳池。

20號屋裝修費1800萬 擬招標出售

據知，該獨立屋由「王士維建築師事務所」設計，日前榮獲被譽為地產界奧斯卡的「國際房地產大獎」（International Property Awards）之3個獎項。范統透露，20號獨立屋的裝修費高達1,800萬元，將會以招標形式推出，料成交價可創項目新高或區內新指標。

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