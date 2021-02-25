廣播道港台教育電視中心舊址去年9月被收回　新財年推賣建豪宅

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-25 19:55

市區土地供應短缺，新一個財政年度（2021/22年度）賣地計劃將推出15幅住宅用地，其中一幅為去9月份才被政府當局收回的九龍塘廣播道用地，地皮前身為香港電台教育電視中心，料可提供80伙住宅單位。

上述地皮位於九龍塘廣播道79號，佔地0.22公頃，即地盤面積約23,681平方呎，地皮原為香港電台教育電視中心。去年5月份港台接獲教育局通知，同年9月份收回大樓，當時估計有約90多港台員工受影響。

教育局去年5月指收回大樓作辦公室

教育局5月份回應傳媒查詢時曾表示，去信通知港台2020年9月或之前將其位於教育電視中心的辦公室空間歸還，是為配合教育局的服務需要。

教育局當時指，港台使用局方位於廣播道79號教育電視中心的原有目的及服務需要已經不復存在，加上近年教育局的服務發展亦需要辦公室空間，港台歸還教育電視中心的辦公室正好配合局方的服務需要，可節省另外租用辦公室的開支。

發展局局長黃偉綸今日（25日）於賣地計劃記者會上指，上述大樓已不再用作教育電視大樓，而是作為教育局的辦公室，位置一直是規劃作住宅用地，預計可提供80伙住宅。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，該幅地皮預計可以地積比率3倍發展，即可建樓面約71,043平方呎，料每呎樓面地價介乎1.2萬至1.5萬元，估值介乎約8.5億至10.6億元。林浩文又認為，上述地皮收回不久即推出賣地，反映市區欠缺土地供應。

淺水灣南灣道住宅地 每呎地價料4.5萬

新一份賣地表內，不乏其他貴重豪宅地，如淺水灣南灣道住宅地，地皮約0.196公頃，地盤面積約21,098平方呎，預計可以地積比率約0.9倍發展，可建樓面面積約18,988平方呎。市場估計該地皮每呎樓面地價約4萬至4.5萬元，估值約8億至9億元，料為賣地表內每呎地價最高之地皮。