財政預算案｜萊坊林浩文：東九商業地改劃　對CBD2發展願景不理想

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-24 18:06

【財政預算案2021】政府新一份《財政預算案》宣布研究把東九龍五幅商業地，改劃作住宅用途，業界人士估計是與過去兩年寫字樓表現持續向下、租金由高位回落，及至商業地皮多次流標有關，惟此舉對CBD2（第二個核心商業區）的發展願景有欠理想，並認為長遠仍需兼顧商業發展，不能只集中住宅供應。

仲量聯行：需兼顧長遠商業發展

過去兩年，甲級寫字樓市場處於下行周期，整體租金已從2019年高位下調超過兩成。仲量聯行估價諮詢部資深董事周若瑜認為，上述改劃方案無疑有助舒緩私人住宅用地不足的燃眉之急，但為香港長遠發展，政府應確保香港有足夠的土地供應作商業發展，而非集中發展住宅。

萊坊：改動不符合最初規劃初衷

至於萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，政府擬把部分東九龍商業地改劃為住宅地，估計與目前市況下商業地塊「難賣」有關，此改動可填補未來住宅供應不足的問題，增加庫房收入。不過，改動與初期規劃有出入，不符合最初的規劃初衷，認為對CBD2的發展願景有點不理想。

參考2020/21財政年度，兩幅商業地均流標收場，包括去年5月流標的啟德第2A區4號、5（B）號及10號商業地，以及去年10月流標的東涌第57區商業地皮，致政府少收超過90億元收益。

戴德梁行：最重要是時間性

不過，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻指，把東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，預計可提供5,800個私人房屋單位，反映政府增加住宅用地的決心，重視市民的住屋需要。然而，最重要的是時間性，由於有關建議仍需城規會批核，應加快步伐，以協助增加住宅供應的數量。