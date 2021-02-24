財政預算案｜私樓差餉租值按年跌逾4%　十大屋苑全線挫3％至6%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-24 20:03

【財政預算案2021】疫情下，私樓租金走勢持續向下。據差餉物業估價署最新數字，2021至22年度私人住宅單位應課差餉租值按年度下跌4.1%，較2020至21年度的1%跌幅明顯擴大。其中，十大藍籌屋苑的應課差餉租值全線報跌，跌幅由3％至6%不等，跌得最勁為沙田第一城及黃埔花園。

逾千呎大單位 租值跌幅較大

以屋苑劃分，跌幅最勁的沙田第一城紅磡黃埔花園，分別跌6%，而鰂魚涌太古城、鴨脷洲海治半島、美孚新邨及九龍灣德福花園均按年度下跌5%。至於鰂魚涌康怡花園，按年度跌幅為4%。杏花邨、天水圍嘉湖山莊及將軍澳新都城三個屋苑均按年度下跌3%。

舖位、寫字樓租值各跌近一成

若以單位面積劃分，大型單位跌幅較大，實用面積1,076平方呎以上的大單位，按年度下跌5.8%，至於實用面積753至1,075平方呎的中型單位，按年度下跌4.6%；面積752平方呎以下的中小型單位，應課差餉租值按年度下跌3.4%。

若以香港所有物業計算，即連同住宅及非住宅物業計，2021/22年度整體應課差餉租值按年度下跌6.8%，其中，舖位及商業單位按年度大跌10.2%，寫字樓則下挫9.5%，為跌幅最多的兩類物業。