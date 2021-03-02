天價租金｜九倉山頂萬呎洋房每月135萬租出　夠付美孚新邨2房首期

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-02 19:31

山頂洋房以天價租出。九倉（0004）旗下山頂種植道11號洋房11 PLANTATION ROAD，今年2月底上載租賃招標公告，推出1號洋房招租。發展商今日表示，1號洋房剛以月租135萬元租出，實用面積10,804平方呎，呎租125元，料為本港最貴租住宅物業。

參考市場上極少月租逾百萬元的豪宅，其中，尖沙咀酒店式公寓瑰麗府邸（Rosewood Residences），位於新世界（0017）尖沙咀綜合項目Victoria Dockside最高的19層，其中一伙三房複式單位，2019年曾以意向月租160萬元招租。

夠付美孚新邨兩房首期

事實上，以美孚新邨本月成交為例，吉利徑9至11號一個低層兩房戶，實用面積638平方呎，成交價790萬元，以一成首期計，首期約79萬元，是次租金已足夠支付首期有餘；此價格亦足夠購入一輛全新的TESLA Model X 電動車。

而九倉隨即上載新一份租賃招標公告，推出2號及3號洋房招租，面積分別為10,344及7,704平方呎，招標日期首輪為本月9日，次輪為22日。

77/79 PEAK ROAD兩周連沽3伙 吸金17億

此外，同屬九倉的山頂道項目77/79 PEAK ROAD，其中77F號洋房今日（2日）以約5.58億元成交，面積6,061平方呎，呎價約9.2萬元，創項目呎價新高。

項目首輪標售的3幢洋房，在兩周内已全數沽清，包括77A號洋房、77D號洋房及77F號洋房，總成交逾17億元。發展商將於本周五（5日）及下周五（12日）推出其餘3幢洋房招標，時間由中午12時至下午3時，招標3小時。