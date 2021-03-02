路勁黃竹坑站項目命名晉環　涉800伙　最細單位289呎起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-02 15:24

路勁地產、平保（2318）及港鐵（0066）旗下黃竹坑站「港島南岸」第1期項目，今日（2日）正式命名為「晉環」（SOUTHLAND)。項目涉及800伙，戶型由開放式至四房戶，面積由289至2,083平方呎。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目正待批預售樓花同意書，預計本月獲批，設有5個示範單位，最快本月推售。

港島30年後再首個鐵路盤 定價參考南區豪宅

路勁地產主席單偉彪則表示，項目為港島三十年來首個全新鐵路物業，相信將受「全城關注」。定價方面，封海倫指，晉環為該區首個大型項目，沒法參考附近樓盤，故將參考南區豪宅的定價。客群估計主要為分支家庭 、上班一族及投資者。

由路勁基建與平保於2017年2月投得的黃竹坑站第一期發展權，今正式命名為晉環。左至右為：路勁地產區域主管董事朱國傑、路勁地產主席單偉彪、路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫。

晉環由兩幢住宅大樓組成，樓高34層，共提供800伙。戶型間隔方面，開放式戶涉62伙，面積由290至294平方呎；一房戶涉133伙，面積由368至392平方呎；兩房戶涉274伙，面積由475至612平方呎；三房戶涉222伙，面積由639至937至平方呎；四房戶涉58伙，面積由965至1,302至平方呎；另有51伙為特色戶，面積由289至2,083平方呎。

集團在港有3個大型住宅項目，分別為元朗山水盈、晉環，以及尚未推出的屯門掃管笏項目。路勁地產區域主管董事朱國傑表示，隨疫情受控，相信本港樓價下半年向好，有約5%至8%的升幅。