共居空間Weave斥2.95億收購半山服務式住宅　擬開第5幢共居大廈

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-04 15:42

共享生活空間（Co-living Space）「疫」市擴充，本身在港已擁有四幢共居大廈的企業Weave Living，新近再以2.95億元收購西半山全幢住宅物業，料將開設第五幢共居項目，

涉及的中區西半山醫院道6至8號，前身為一幢服務式住宅。促成是次交易的世邦魏理仕香港資本市場部今（4日）指，全幢涉及建築樓面面積20,430平方呎，以成交價計，呎價約為1.44萬元。據知，該住宅物業將會被改裝為多戶房屋（Multi-Family）項目，並預計於今年第三季開幕。

Weave Living創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi早前接受本報訪問時表示，本港樓價高昂，房屋面積空間有限，且租住房屋質素參差，故疫市下繼續開拓共居業務。（黃舒慧攝）

四年開五幢共居大廈

Weave Living創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi表示，將以引進Weave Living品牌來整合業務，把握香港以及整個亞太地區的住宿租賃市場內的各類機遇，集團對香港房地產投資及住宅租賃市場充滿信心。

事實上，Weave Living自2017年起，先後於太子、紅磡、西營盤及大角咀開設四幢共居大廈，其位於西營盤的共居大廈剛於上月開業。而連同是次新收購的西半山項目，集團的共居大廈四年內已擴充至五幢，

↓↓↓大角咀共居大廈Weave on Anchor（按圖放大）↓↓↓