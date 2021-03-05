何文田PRINCE CENTRAL首批涉50伙　 折實售694.7萬起

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-05 13:08

新地（0016）何文田太子道西195號單幢新盤PRINCE CENTRAL，項目今日公布首張價單，首批涉50伙，實用面積介乎251至345平方呎。價單定價由817.3萬至1,257.6萬元，價單呎價由32,562元至37,051元，以15%折扣優惠計算，折實售價由694.7萬至1,068.96萬元，折實平均呎價為29,688元。

新地副董事總經理雷霆形容項目是「精品豪宅 」，新盤交通方便、生活配套完善。又指，過去兩個月新盤成交過近年新高。相信疫苗中港兩地通關，屆時可帶動經濟。並對香港樓市有信心，預料今年樓價有升幅，估計今年新盤成交或最少有1.7萬伙成交以上。

開放式入場單位694.7萬起

開放式入場單位為3樓E室，面積251平方呎，價單售價817.3萬元，呎價32,562元，折實售價694.7萬元，折實呎價27,677元。一房入場單位為5樓C室，面積303平方呎，價單售價1,035.3萬元，折實售價880萬元，折實呎價29,043元。

新地代理副總經理唐錦江表示，若油尖旺、深水埗及九龍城業主及租客買入項目，則可享樓價1%至1.5%現金回贈，視乎戶型而定。

發展商今日再開放多1個開放式清水房示範單位予傳媒參觀，單位參照8樓H單位，實用面積266平方呎的開放式間隔。單位客廳呈長形佈局，加上外接露台，開放式廚房，浴室以黑廁設計，並無設有窗戶。

↓8樓H室交樓標準示範單位↓

↓8樓F室交樓標準示範單位↓