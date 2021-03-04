西南九龍維港滙 I 首批108伙　折實均價2.46萬　開放式售641萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-04 17:22

由信和置業（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173）、爪哇控股（0251）及世茂集團（0813）合作發展的西南九龍維港滙 I （Grand Victoria）今日（3日）公布首張價單，涉及108伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，價單售價由802萬至2,755.6萬元，價單呎價由27,486元至33,241元。

57伙折實售價低於一千萬

發展商提供9種付款方案，扣除最高20%優惠後，折實售價介乎641.6萬至2,204.4萬元，折實呎價21,989至26,593元。整批折實平均呎價24,628元。以折實金額計，有約57伙售價低於1,000萬元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，示範單位將於明日（5日）開放予公眾參觀及開始收票，最快下周推售。至於信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容，價錢為「超級開心價」，定價較同區項目有所折讓，相信「買到既人一定會賺錢」。黃光耀補充指，稍後價錢將有提價空間，意向呎價由2.8萬至3萬元，短期會再加推。

一房入場720萬 兩房最平1079萬起

售價最低的一伙為3B座7樓H單位，屬開放式，實用面積277平方呎，折實售價641.6萬元，折實呎價23,162元。一房入場單位為第3B座3樓F單位，實用面積320平方呎，折實售價719.6萬元，折實呎價22,488元。

兩房入場單位為第5座3樓B單位，實用面積448平方呎，折實售1,078.64萬元，折實呎價24,077元；至於三房入場為第3A座7樓A單位，實用面積835平方呎，折實售2,114.08萬元，折實呎價25,318元。

會德豐地產常務董事黃光耀（右三）表示，示範單位將於明日（5日）開放並開始收票，最快下周推售。

2019年匯璽 III 首批折實均價2.17萬

參考同屬西南九龍區的港鐵南昌站上蓋匯璽 III，於2019年9月推出首批單位，共235伙，折實平均呎價21,722元，維港滙 I 較之貴約13%，折實入場單位605.62萬元，屬開放式戶。不過，匯璽 III 去年11月加推貨尾217伙時，折實平均呎價調整至28,090元，折實售價由680.96萬元起。

較九龍站二手呎價低逾20%

至於二手方面，參考中原數字，九龍站君臨天下上月成交平均呎價為31,959元，天璽為34,912元，維港滙 I 則較兩者平約23%及29%。

維港滙 I 由4座28層至30層高的住宅大樓組成，合共提供524伙，戶型包括開放式至四房，實用面積256至2,189平方呎。其所處的地皮，由上述5間發展商合組財團於2017年11月以172.88億元投得，為當年的「地王」，每平方呎樓面地價達1.75萬元。