K11 MUSEA向員工派3800元　外判工都有份　鄭志剛︰感謝同事貢獻

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-03-08 20:23

早前尖沙咀商場K11 MUSEA內的名潮食館爆疫，商場需要閉館六日，進行清潔及消毒工作，至上周六（6日）商場才重開。網上今日（8日）有傳K11 MUSEA發出內部電郵及信件，向旗下每名員工，包括所有外判員工、清潔工及保安員等，派發每人3,800元，以表謝意。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛於信中表示︰「過去一星期，我們實在過得不輕鬆。各位臨危不亂、恪守崗位，並在此關鍵時刻，當機立斷，專業致志，展現出無比的毅力和韌性。能有這樣的專業團隊，我與有榮焉。」他又稱，集團擁抱挑戰，視之猶如機遇，「促使我們邁步向前，更上一層樓。在此，我再次感謝每一位同事作出的貢獻。讓我們攜手並肩，創建同行！」

K11 MUSEA發言人回覆本報指，該有關特別津貼之電郵及信件是由集團發出。

而上周六商場重開前，全體2,000名員工及租客須展示閉館期間兩次檢測陰性結果，員工亦要先在指定的檢查出入口排隊檢查。由於商場推出優惠，故重開當日，吸引逾百市民等候入場，多間商店門外大排長龍，部分食肆晚市「爆滿」。

↓K11 MUSEA商場重開首日情況↓